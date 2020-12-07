Подростки из Магнитогорска пытались стать наркодилерами

Их задержали сотрудники полиции.

Двое 15-летних подростков из Магнитогорска решили заняться незаконным бизнесом. Один из них закупил наркотическое вещество общей массой более 53 граммов. Затем уже вместе с «подельником» они расфасовывали купленное в пакеты для дальнейшего сбыта. Часть наркотиков успели разместить на территории Ленинского района Магнитогорска, а остальное оставили в квартире одного из участников.

Подозреваемые в сбыте наркотиков были задержаны сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, они же осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела совместно с региональным Следственным комитетом.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждены уголовные дела в отношении двух 15-летних подростков, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере")», — сообщили в Следственном комитете Российской Федерации по Челябинской области.

В настоящее время в отношении подозреваемых решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения. Помимо этого следователем Следственного комитета будут установлены причины и обстоятельства, подтолкнувшие подростков к совершению такого преступления. Расследование уголовного дела продолжается.