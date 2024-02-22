Подростки дважды разбили стекло двери на станции в Челябинской области

Родителей привлекли к административной ответственности

Сотрудники транспортной полиции установили 15‑летних парня и девушку, дважды разбивших стекла на станции Бишкиль. Об этом сообщили в Южно-Уральском ЛУ МВД РФ на транспорте. В первом случае подросток объяснил, что хотел проверить дверь на прочность и ударил по стеклу рукой.

Через несколько дней в дежурную часть линейного управления вновь поступило сообщение о том, что вновь разбито стекло входной группы вокзала станции. На этот раз к инциденту была причастна 15‑летняя одноклассница хулигана.

«Сотрудники транспортной полиции провели с подростками беседы и привлекли их законных представителей к административной ответственности по статье 5.35 КоАП («Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних»), — рассказали в транспортной полиции.