Подростка-мотоциклиста задержали в Челябинской области

За рулем питбайка находился 16‑летний бесправник

В Миньяре Ашинского района сотрудники ГАИ задержали 16‑летнего подростка, который катался по городу на питбайке. Парня оштрафовали, решается вопрос о привлечении к ответственности и его родителей, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Подростка-мотоциклиста инспекторы заметили, патрулируя улицы. Оказалось, парню 16 лет, водительских прав у него нет. Для дальнейших разбирательств на место вызвали родителей подростка.

С семьей сотрудники ГАИ провели профилактическую беседу о недопущении нарушений правил дорожного движения. Беседа беседой, но к административной ответственности подростка привлекли: за нарушение правил применения мотошлемов (статья 12.6 КоАП РФ) и управление транспортом без прав (статья 12.7 КоАП РФ). Также решается вопрос о привлечении родителей парня к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

Питбайк у семьи изъяли и поместили на спецстоянку.

Сотрудники ГАИ призывают родителей не покупать своим детям питбайки. Мини-мотоциклы — это спортивный инвентарь, и кататься на них по улицам запрещено. Кроме того, для управления транспортом необходимы водительские права, которых зачастую у подростков нет.