Подпольный мини-завод по производству алкоголя накрыли в Челябинске

В помещении хранилось более трех тысяч литров спиртосодержащей продукции

В Челябинске полицейские задержали четырех подозреваемых в изготовлении контрафактной алкогольной продукции и использовании чужого товарного знака. В цехе, где злоумышленники изготовляли поддельный алкоголь, правоохранители обнаружили свыше трех тысяч литров спиртосодержащей жидкости, бутылки и различные приспособления для изготовления и розлива горячительных напитков, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Подозреваемых полицейские задержали в Калининском районе в тот момент, когда они перевозили в автомобиле две тысячи бутылок поддельной водки. Затем правоохранители выяснили, где преступники изготавливают контрафакт, и обнаружили на месте более 500 пятилитровых емкостей со спиртосодержащей жидкостью, почти 1800 заполненных пол-литровых бутылок, 52 бутылки с коньячной продукцией известных наименований, стеклянную тару, фильтры, насосы, пробки и многое другое.

«В отношении местных жителей в возрасте от 26 до 38 лет возбуждены два уголовных дела по части 3 статьи 180 Уголовного кодекса РФ („Незаконное использование средств индивидуализации товаров, работ, услуг“). Группа лиц подозревается в незаконном использовании чужого товарного знака на сумму более 600 тысяч рублей»,— сообщили в ведомстве.

Кроме того, ранее в отношении челябинцев было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 6 статьи 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации»). На период следствия подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.