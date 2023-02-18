Подозреваемых в угоне нескольких автомобилей задержали в Челябинской области

Один из преступников неоднократно привлекался к ответственности

Под Златоустом полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в угоне автомобиля. В ходе дальнейшей работы выяснилось, что один из задержанных ранее неоднократно судим за совершение аналогичных преступлений. Возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Автомобиль «Тойота Королла» полицейские остановили на трассе Москва — Челябинск. За рулем оказался 29-летний житель Тюмени в состоянии алкогольного опьянения. Показать документы на машину он не смог, и его вместе с пассажиром, также уроженцем Тюменской области, доставили в отдел полиции.

Там выяснилось, что автомобиль мужчины угнали в Челябинске у местного жителя, которой ненадолго оставил машину без присмотра с заведенным двигателем. Также полицейские выяснили, что водитель уже более десяти раз привлекался к ответственности за совершение угонов с территорий Курганской и Тюменской областей и даже был судим за управление машиной в пьяном виде.

«В этот раз в отношении мужчины возбудили два уголовных дела: по части 2 статьи 264.1 („Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость“) и пунктом „а“ части 2 статьи 166 („Угон“) УК РФ. Кроме того, мужчина привлечен к административной ответственности за нетрезвую езду без прав»,— рассказали в ведомстве.

Пассажиру угнанного авто, также причастного к другим угонам, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.