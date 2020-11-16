Подозреваемых в угоне авто арестовали коркинские полицейские

Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Один из жителей Коркино 1955 года рождения обратился в местный отдел полиции с заявлением, что его автомобиль угнали. Мужчина рассказал полицейским о том, что он оставил свою машину возле дома, а через некоторое время не нашёл его на привычном месте.

Оперативники тут же провели розыскные мероприятия, в ходе которых установили и задержали подозреваемых в краже. Ими оказались не работащие молодые люди 2001 и 2002 годов рождения. Они рассказали, что им удалось вскрыть автомобиль и завести его при помощи соединения проводов.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы сроком до 5 лет», — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

Сейчас горе-угонщики находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Угнанный автомобиль после проведения необходимых следственных действий будет возвращён владельцу.