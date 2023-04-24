Подозреваемых в поджоге «Мазды» задержали в Челябинске

Мужчины несколько дней следили за хозяином автомобиля

В Челябинске задержаны двое подозреваемых в поджоге автомобиля «Мазда». Это мужчины 33 и 35 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

После того, как в полицию поступил сигнал о возгорании, поиск преступников шел непрерывно. Подозреваемые были установлены благодаря слаженной и оперативной работе оперативников района и города. Задержать их помогала Росгвардия.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

«Под подозрением двое мужчин 1990 и 1988 годов рождения. Они в течении нескольких дней следили за передвижениями потерпевшего, и в ночь на 18 апреля, облив автомашину воспламеняющейся жидкостью, подожгли ее, после чего с места происшествия скрылись»,

— рассказывают в полиции.

О причинах поджога в полиции ничего не говорят.

Известно также, что по месту жительства одного из задержанных полицейские обнаружили боевые патроны, которые он незаконно хранил в квартире. По данному факту в отношении мужчины решается вопрос о возбуждении уголовного дела.