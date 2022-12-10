Подозреваемую в сбыте контрафактных сигарет задержали в Челябинской области

Ущерб составил более 400 тысяч рублей

В Южноуральске Челябинской области полицейские задержали местную жительницу, которая хранила несколько тысяч пачек немаркированных сигарет на продажу. В отношении предпринимательницы возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

51-летняя женщина хранила около четырех тысяч пачек сигарет на сумму более 400 тысяч рублей и периодически продавала контрафакт в одной из городских торговых точек.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 171.1 Уголовного кодекса РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации»). Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.