Подозреваемого в вырубке свыше 500 деревьев задержали в Челябинской области

Сумма ущерба устанавливается

В Уйском районе Челябинской области полицейские задержали подозреваемого в незаконной рубке свыше 500 деревьев. В его отношении возбуждено уголовное дело, сообщили 24 декабря в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Вырубку 528 деревьев, в числе которых березы и сосны, обнаружили сотрудники лесоохраны. Они позвонили в полицию, и правоохранители задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался 34-летний местный житель.

В его отношении возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 260 Уголовного кодекса РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»). Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику, — лишение свободы на срок до двух лет со штрафом. С подозреваемого взято обязательства о явке.