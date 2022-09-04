Подозреваемого в убийстве соседа мужчину задержали в Магнитогорске

Он нанес знакомому смертельные ножевые ранения

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») в отношении жителя Магнитогорска, подозреваемого в убийстве своего соседа. Об этом 4 сентября сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области.

По версии следствия, вечером 2 августа во дворе одного из домов в Магнитогорске местный житель поссорился со своим соседом и нанес ему несколько ножевых ранений, от которых тот скончался.

«Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения»,— сообщили в пресс-службе ведомства.

Также следственное управление СКР по региону проводит проверку по факту смерти на пожаре в Магнитогорске двух человек.