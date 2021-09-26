Подозреваемого в убийстве 24-летней жительницы Кыштыма заключили под стражу

Молодой человек проведет в СИЗО почти два месяца

Жителя Кыштыма, подозреваемого в убийстве 24-летней солистки рок-группы Harley Анастасии Хорольской, отправили в СИЗО почти на два месяца, сообщает газета «Кыштымский рабочий» со ссылкой на руководителя следственного отдела по Кыштыму Следственного управления СК России по Челябинской области Виталия Ерцкина.

Как сообщает издание, 25 сентября Кыштымский городской суд удовлетворил ходатайство следственного отдела по Кыштыму Следственного управления СК России по Челябинской области об аресте подозреваемого и назначил меру пресечения в виде заключения под сражу до 20 ноября. В понедельник молодому человеку предъявят обвинение по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Напомним, 24-летнюю Анастасию нашли задушенной в квартире 19 сентября. В пятницу, 24 сентября, полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления в Челябинске. Молодой человек уже дал признательные показания, а также уточнил, что с погибшей они были знакомы всего несколько недель. Расправился с девушкой подозреваемый в ходе конфликта.