Подозреваемого в сбыте наркотика задержали в Челябинске

У мужчины обнаружили запрещенные вещества общей массой 55 граммов

В Челябинске на автодороге Меридиан в ночное время задержали 34-летнего мужчину с наркотиком. Полицейские выяснили, что подозреваемый уже спрятал несколько свертков в тайниках и намеревался сбывать запрещенные вещества и дальше. Возбуждены уголовные дела, мужчина помещен в изолятор временного содержания, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские остановили такси для проверки документов у водителя. В этот момент из машины вышел пассажир и попытался незаметно избавиться от небольшого свертка. Правоохранители заметили это и задержали подозреваемого.

В отделе полиции они выяснили, что в свертке находился мефедрон массой около двух граммов. Кроме того, ранее подозреваемый разложил по тайникам еще четыре свертка, а дома у него нашли 50 граммов гашиша, весы и упаковочный материал. Мужчина признался, что также хотел сбыть запрещенное вещество бесконтактным способом.

В его отношении возбудили уголовные дела о незаконном хранении и сбыте запрещенных веществ (пункт «а» части 1 статьи 228, часть 3 статьи 30, пункт «а» части 3 статьи 228.1 УК РФ). Мера пресечения избирается.