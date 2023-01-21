Подозреваемого в порче автомобилей краской задержали в Челябинске

Им оказался ранее судимый за оборот наркотиков иностранец

В Челябинске полицейские задержали мужчину, подозреваемого в порче автомобилей краской. Известно, что от действий ранее судимого уроженца ближнего зарубежья пострадали восемь человек. В отношении иностранца составили протокол, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сообщения от владельцев машин о том, что неизвестный разрисовал их имущество краской, поступали в отделы полиции с декабря 2022 года по январь 2023 года. На этой неделе злоумышленника задержали, им оказался 35-летний иностранец, недавно вышедший из тюрьмы, где отбывал наказание за незаконный оборот наркотиков.

Кроме того, полицейские выяснили, что мужчина находился на территории России без необходимых документов. За нарушение миграционного законодательства на его составили протокол по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ. Суд назначил иностранцу наказание в виде штрафа в размере двух тысяч рублей с принудительным выдворением с территории России и помещением в Центр временного содержания иностранных граждан.

«Но до того, как он будет выдворен с территории России, он будет привлечен к ответственности за повреждение чужого имущества. В его противоправных деяниях содержатся признаки правонарушения, предусмотренного статьей 7.17 КоАП РФ, и преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ»,— уточнили в ведомстве.

Пострадавших от действий злоумышленника просят обратиться по телефону 02 или в любой отдел полиции.