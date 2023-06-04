Подозреваемого в попытке поджога военкомата задержали в Магнитогорске

Мужчину также подозревают в диверсиях на ЮУЖД

В Магнитогорске Челябинской области задержали подозреваемого в попытке поджога военкомата и диверсиях на участках железной дороги. Мужчине избирается мера пресечения, сообщает издание «РИА Новости», а также источники ИА «Первое областное» в ЮУЖД.

Задержанного подозревают в попытке поджога военного комиссариата, расположенного в Магнитогорске, а также в диверсиях на железной дороге. Известно, что он действовал по заданию украинских спецслужб.

В отношении мужчины возбудили уголовные дела по части 3 статьи 30, части 1 статьи 205 («Покушение на террористический акт»), а также статьи 281 («Диверсия») Уголовного кодекса Российской Федерации. Задержанному грозит пожизненное заключение.

Мужчина доставлен в Челябинск. Мера пресечения ему избирается в Центральном районном суде.