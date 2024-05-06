Подозреваемого в поджоге иномарки задержали в Челябинске

Мужчина перепутал автомобили

В полицию с заявлением о поджоге автомобиля обратился 33-летний житель Челябинска. Он сообщил, что сгорел его автомобиль «Субару», припаркованный во дворе дома по проспекту Победы. Правоохранители, работая по заявлению, задержали подозреваемого, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские выяснили, что поджог совершил 44-летний ранее судимый мужчина. Накануне он поссорился со своим знакомым, который является соседом потерпевшего, и решил отомстить. Однако он плохо помнил номера машины своего обидчика и в результате поджег чужую. Сумма причиненного ущерба составила 190 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении имущества (часть 2 статьи 167 УК РФ). Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.