Подозреваемого в поджоге автомобиля задержали в Челябинске

Действия мужчины и его подельника зафиксировала камера видеонаблюдения

В Челябинске полицейские задержали одного из двух подозреваемых в поджоге автомобиля. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В полицию с заявлением о поджоге машины «Ниссан-Патрол» обратился 60-летний челябинец. Прибывшие на место правоохранители опросили возможных свидетелей, а также изучили записи с камеры видеонаблюдения, установленной на фасаде соседнего дома. Камера запечатлела, как двое неизвестных подходят к машине и вскоре убегают, а автомобиль загорается.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили автомобиль, на котором передвигались предполагаемые подозреваемые. В ходе проведения дальнейших мероприятий их личности были установлены. В настоящее время один из них — 56-летний местный житель — задержан и в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ водворен в изолятор временного содержания», — рассказали в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»). Полицейские разыскивают второго подозреваемого.