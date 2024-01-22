Подозреваемого в отстреле двух косуль задержали в Челябинской области

Мужчине грозит до двух лет тюрьмы

В Троицке Челябинской области полицейские задержали подозреваемого в отстреле двух косуль. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о незаконной охоте, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В полицию обратился охотничий инспектор. Он сообщил, что в семи километрах от поселка Целинного услышал выстрелы. Прибывшие на место правоохранители задержали подозреваемого. В его автомобиле были обнаружены ружье и патроны, а рядом лежали туши двух косуль.

Предварительно, охотник причинил ущерб в размере 320 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по пункту «б» части 1 статьи 258 Уголовного кодекса РФ («Незаконная охота»). Максимальное наказание, которое грозит подозреваемому, — лишение свободы на срок до двух лет. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.