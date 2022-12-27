Подозреваемого в незаконном отстреле девяти косуль задержали в Челябинской области

Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы

В Увельском районе Челябинской области егерь охотничьего угодья обнаружил туши девяти косуль. Полицейские задержали подозреваемого в отстреле животных и выяснили, что разрешения на охоту у мужчины не было, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Туши сибирских косуль были обнаружены егерем в охотничьих угодьях, расположенных в поле между деревней Родионово и селом Мордвиновка. Прибывшие на место полицейские обнаружили рядом с убитыми животными несколько гильз от охотничьего ружья.

Вскоре правоохранители задержали подозреваемого, которым оказался житель Троицка, не имеющий разрешения на охоту. В его отношении возбудили уголовное дело по части 2 статьи 258 Уголовного кодекса РФ («Незаконная охота»), а также изъяли ружье, из которого, предварительно, мужчина отстрелил косуль.

Ущерб государству составил 320 тысяч рублей. Расследование уголовного дела продолжается.