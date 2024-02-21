Подозреваемого в краже ювелирных изделий на 600 тыс. рублей задержали в Челябинске

Золото было похищено из квартиры местного жителя

Житель Челябинска обратился в полицию с заявлением о хищении из его квартиры золотых изделий на сумму 580 тысяч рублей. Потерпевший предположил, что к краже может быть причастен мужчина, который делал ремонт в его квартире. Полицейские, задержав подозреваемого, подтвердили его догадки, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Причастным к краже золота действительно оказался ранее не судимый 49-летний мужчина, выполнявший строительные работы в квартире заявителя. Он рассказал, что находится в трудном финансовом положении, поэтому украл украшения и продал их случайным прохожим. Вырученные деньги он потратил на свои нужды.

В его отношении возбудили уголовное дело о краже (часть 3 статьи 158 УК РФ). Максимальное наказание, которое грозит подозреваемому, — лишение свободы на срок до шести лет. Ему избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.