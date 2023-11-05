Подозреваемого в краже автокомплектующих задержали в Челябинске

Им оказался 17-летний подросток

В Челябинске в полицию обратились несколько работников Челябинского кузнечно-прессового завода с заявлениями о кражах из их автомобилей. Правоохранители задержали подозреваемого, которым оказался 17-летний подросток, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Пятеро потерпевших заявили, что из их отечественных машин, которые находились на парковке у предприятия, неизвестные украли компрессоры, динамики, магнитолы, колеса, усилители, сабвуферы и чехлы.

Работая по заявлениям, правоохранители установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 17-летний челябинец. В его квартире полицейские обнаружили и изъяли заявленные автокомплектующие, а также другое имущество, которое может указывать на причастность подростка к совершению аналогичных преступлений.

В его отношении возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ («Кража»). Ему избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.