Подозреваемого в кражах из сетевых магазинов задержали в Златоусте

Таким образом мужчина зарабатывал себе на жизнь

В Златоусте Челябинской области полицейские задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в совершении серии краж из сетевых магазинов. Похищенное рецидивист продавал, а деньги тратил на свои нужды. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В полицию с заявлением о кражах обратился 37-летний представитель магазина бытовой техники. Он сообщил, что пропали две шлифовальные машинки и перфоратор. Ущерб составил 14 тысяч рублей. Полицейские, работая по заявлению, выяснили, что к совершению преступлений причастен один и тот же человек. Вскоре они задержали его. Подозреваемым оказался ранее судимый за кражи 39-летний местный житель.

Кроме того, правоохранители выяснили, что мужчина также похитил набор ножей из продуктового магазина и в ближайшее время намеревался его продать. Ножи изъяли и в ближайшее время вернут в магазин.

В отношении златоустовца возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до двух лет тюрьмы.