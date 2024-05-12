Подъезд жилого дома обрушился в Белгороде после обстрела

Есть погибшие и пострадавшие

Сегодня, 12 мая, днем в Белгороде вражеская ракета ударила по 10-этажному жилому дому. В результате обрушился весь подъезд. Есть погибшие и пострадавшие. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования в связи с терактом и сообщил, что регион готов оказать необходимую помощь.

«Очередной кошмарный акт терроризма в Белгороде. В результате обстрела украинскими нацистами обрушилась секция многоквартирного жилого дома. И сразу после — обрушение оставшихся конструкций. Соболезнуем семьям всех погибших и пострадавшим. Мы скорбим вместе с вами. Сопереживаю сейчас своему коллеге Вячеславу Гладкову. Готовы помочь всем необходимым в этой трудный час»,— написал Алексей Текслер в своем телеграм-канале.

Сам губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уже на месте, разбирает завалы вместе со спасателями. Для пострадавших в результате обрушения подъезда будет организован пункт временного размещения.