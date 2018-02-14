/ Мужчина, который должен быть в изоляторе временного содержания, попался полиции

Недоразумение возникло в Челябинске из-за поддельного паспорта.

Южноуралец пришел в Арбитражный областной суд как рядовой посетитель и на входе по просьбе приставов предъявил паспорт на имя некоего Игоря Викторовича А. 1973 года рождения. Данные документа сверили со списком разыскиваемых и тут же задержали мужчину: выяснилось, что он находится в розыске как обвиняемый за кражу. У истории появился новый поворот, когда в разборки вмешался помощник судьи. По сообщению городского отдела полиции, подозреваемого ранее уже отправили в изолятор временного содержания.

После досмотра у мужчины нашли второй паспорт — на имя Кирилла Андреевича У. 1987 года рождения.



Первый паспорт посетителя на имя Игоря Викторовича А. был сверен с присланной из суда электронной копией паспорта задержанного. Паспорта совпадали по серии и номеру, дате выдачи, только фотографии были разными. А вот в паспортах гражданина, пришедшего в суд, они были идентичны, причем в паспорте 30-летнего У. изображен был более молодой человек, а в паспорте 45-летнего А. — более зрелый. Что касается техники исполнения подделки, то она была высочайшей, что отметили прибывшие по вызову судебных приставов сотрудники полиции Центрального района города Челябинска. — сообщили у УФССП России по Челябинской области.

Происхождение двух паспортов посетитель никак не объяснил. Мужчину доставили в полицию. Возбуждено уголовное дело за подделку, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков. Максимальная санкция этой статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

