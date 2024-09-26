Под Златоустом водители грузовиков оказались заблокированы в кабинах после ДТП

Понадобилась помощь спасателей

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На трассе М-5 в Златоустовском городском округе столкнулись три большегруза, два из них от удара выбросило вниз по крутой обочине. Водители получили множественные травмы, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

«Работы по оказанию помощи пострадавшим велись одновременно силами спасателей Златоустовского отряда областной ПСС, пожарной охраны и бригад скорой помощи. Спасатели разобрали пластиковые металлические конструкции кабин и вытащили пострадавших. Мужчин госпитализировали», — рассказали в Поисково-спасательной службе региона.

С начала года в Челябинской области в авариях с участием грузовых автомобилей погибли 23 человека.