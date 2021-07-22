Под Златоустом вагон сошел с рельсов

На месте работает транспортный прокурор

Сегодня, 22 июля, на железнодорожных путях компании ООО «Логистика Трейд Сервис», которые находятся рядом со станцией Сыростан, случился сход вагона грузового поезда. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Авария случилась во время работ в месте погрузки щебня. На место происшествия выехал транспортный прокурор Златоуста.

«Проходит проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — уточнили в ведомстве.

Напомним, 16 марта на двухпутном перегоне Сыростан — Хребет Южно-Уральской железной дороги из-за ЧП пассажирские поезда № 14 и 392 Москва — Челябинск были отправлены в Златоуст, откуда пассажиров доставили в Челябинск автобусами.

За последние семь лет на железной дороге Челябинской области было несколько крупных происшествий, связанных со сходом вагонов грузовых поездов.

