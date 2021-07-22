Сегодня, 22 июля, на железнодорожных путях компании ООО «Логистика Трейд Сервис», которые находятся рядом со станцией Сыростан, случился сход вагона грузового поезда. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Авария случилась во время работ в месте погрузки щебня. На место происшествия выехал транспортный прокурор Златоуста.
«Проходит проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — уточнили в ведомстве.
Напомним, 16 марта на двухпутном перегоне Сыростан — Хребет Южно-Уральской железной дороги из-за ЧП пассажирские поезда № 14 и 392 Москва — Челябинск были отправлены в Златоуст, откуда пассажиров доставили в Челябинск автобусами.
За последние семь лет на железной дороге Челябинской области было несколько крупных происшествий, связанных со сходом вагонов грузовых поездов.