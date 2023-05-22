Под Златоустом сошел с рельсов вагон грузового поезда

Организована доследственная проверка

Сегодня, 22 мая, на 1975-м километре перегона Хребет — Сыростан ЮУЖД сошел с рельсов вагон грузового поезда, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

На место выехал и. о. обязанности Златоустовского транспортного прокурора.

«В результате происшествия пострадавших нет, ведутся восстановительные работы. На месте происшествия работают следователи, в рамках доследственной проверки выясняются все причины и обстоятельства инцидента», — сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Задержек движения поездов нет.