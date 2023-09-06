Под Златоустом разыскивают потерявшегося в лесу 50‑летнего мужчину

Пропавший отправился за грибами еще 4 сентября

Спасатели Златоустовского отряда третий день разыскивают пропавшего в лесу 50-летнего мужчину, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Мужчина пропал на территории национального парка «Таганай». 4 сентября он отправился за грибами вместе с родственником, разминулся с ним и к назначенному часу не вернулся.

«После безуспешных попыток найти заблудившегося родственник обратился за помощью в его поиске к спасателям. Со слов родных, у пропавшего бывают проблемы с памятью. Мужчина не взял с собой ни телефон, ни вещи, которые позволили бы безопасно переночевать в лесу», — рассказали в областной ПСС.

Спасатели начали поиски, обследовали территории пешком и на квадроциклах. Пока найти мужчину не удалось.

В районе поселка Балашиха под Златоустом спасатели три дня разыскивали 72-летнюю женщину. Пенсионерку нашли живой.