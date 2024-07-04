Под Златоустом нашли заблудившуюся в лесу 81-летнюю пенсионерку

Поиски женщины продолжались около суток

Полицейские Златоуста и волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» нашли потерявшуюся в лесном массиве 81-летнюю пенсионерку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

По словам дочери пропавшей женщины, еще во вторник, 2 июля, она ушла на прогулку, а потом вместе с соседями на их автомобиле уехала в сторону местного кладбища «Орловское». Домой в тот день старушка так и не вернулась.

Так как телефон бабушка оставила дома, а сама она страдает провалами в памяти, родственники решили объявить ее в розыск.

«Обойдя ближайшую местность, полицейские не нашли следов женщины и обратились за помощью в поисково-спасательный отряд „Лиза Алерт“. Волонтеры сразу же выехали в район поиска. В результате слаженных действий полиции и волонтеров старушка была обнаружена в лесном массиве и передана медицинским работникам. Найти женщину помог беспилотник», — замечают в полиции.

Объяснить, как она потерялась, женщина не смогла.