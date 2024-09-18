Под Южноуральском полицейские помогли застрявшим в авто грибникам

Пострадавшие пытались самостоятельно добраться до населенного пункта

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Под Южноуральском семейная пара отправилась в лес за грибами, их авто застряло в чаще, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

В полицию обратился 70-летний пострадавший. Вместе с супругой он попытался дойти до села Красногорск пешком, но в сумерках они заблудились.

«Три сотрудника патрульно-постовой службы, двое инспекторов ДПС и оперуполномоченный уголовного розыска совместно с представителями МЧС незамедлительно выехали на вызов и начали поиск пенсионеров. Они ориентировались на описание местности, которое мужчина сообщал им по мобильному», — рассказали в региональном полицейском главке.

Сотрудники ППС оставались с пострадавшими на связи, регулярно подавали гудки и включали фары. Пенсионеров обнаружили через два часа и с помощью троса вытянули автомобиль. После этого грибников сопроводили до дома.

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