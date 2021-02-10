Под тяжестью снега в Долгодеревенском рухнул козырек подъезда

Управляющая компания оперативно устранила последствия ЧП

В селе Долгодеревенское Сосновского района под тяжестью скопившего снега рухнул козырек подъезда многоквартирного дома. К счастью, никто их жильцов не пострадал.

Всё произошло в доме по улице 1 Мая, 129. Обильные осадки в виде снега скопились на козырьке, который в итоге надломился и рухнул. Специалисты управляющей компании оперативно прибыли на место происшествия и произвели ремонт.

Отметим, жители Челябинской области пишут в социальных сетях о снежных завалах на крышах домов и нависающих сосульках.

«Будьте внимательны, не ходите рядом с крышами, скоро начнется таяние», — предупредил житель Магнитогорска.

Фотографию пятиэтажки со снегом на крыше в Металлургическом районе выложила в соцсети челябинка. Она также предупредила жителей района избегать передвижения близ опасных мест.

«Управляющие компании как раз сейчас занимаются расчисткой снега с крыш. Сигналов о падении сосулек от горожан не поступало», — сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе Управления здравоохранения Челябинска.

Напомним, в ноябре прошлого года Государственная жилищная инспекция региона оштрафовала управляющую компанию за ненадлежащее содержание общедомового имущества. Жильцы дома по проспекту Победы, 149 неоднократно жаловались на аварийное состояние козырька подъезда. Управляющую компанию оштрафовали на 125 тысяч рублей по части 2 статьи 14.1.3. КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований»).