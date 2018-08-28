/ Устроившего смертельную аварию под Чебаркулем водителя отправят под стражу

Мужчина сел за руль после распития спиртного.

Правоохранительные органы намерены задержать водителя МАЗа, спровоцировавшего накануне вечером смертельное ДТП в Чебаркульском районе. Сотрудники Госавтоинспекции подтвердили версию о том, что мужчина был пьян.

Установлено, что управлявший МАЗом мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании в отношении водителя грузового автомобиля меры пресечения в виде заключения под стражу. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Известно, что находившиеся в фургоне «Фольксваген Крафтер» пассажиры направлялись из Орска в Екатеринбург. Все они были из разных городов и стран, среди пассажиров оказалась и гражданка Узбекистана. К настоящему моменту правоохранителям удалось установить личность одной из скончавшихся женщин.

Напомним, около 22 часов 27 августа на трассе в Чебаркульском районе МАЗ врезался в припаркованный на обочине «Фольксваген». В результате чего пострадали 9 человек, двое из них скончались по пути в больницу. Еще двоих в тяжелом состоянии госпитализировали в Чебаркуле.