Под стенами копейской колонии задержали Робин Гуда с арбалетом и наркотиками

Всего за сутки здесь пресекли три попытки переправить запрещенные предметы на режимную территорию

За сутки в Копейске пресечены три попытки доставить запрещенные предметы — наркотики и телефоны — на режимный объект, в исправительную колонию № 6, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Челябинской области.

Так, сотрудники ДПС остановили на территории, прилегающей к учреждению, автомобиль, где находился 30-летний местный житель. При досмотре у него обнаружены и изъяты арбалет и стрела, к которой был тщательно примотан бесцветный полимерный пакет с измельченным веществом растительного происхождения зеленого цвета. Оказалось, что в пакете было больше 40 граммов марихуаны, и теперь южноуральскому Робин Гуду грозит до 15 лет лишения свободы.

В этот же день на прилегающей территории колонии был задержан 54-летний мужчина, который собирался перебросить через основное ограждение колонии семь мобильных телефонов для сидельцев.

На следующий день такую же попытку предпринял еще один житель Челябинской области. У 26-летнего злоумышленника были обнаружены и изъяты четыре мобильника. В отношении обоих граждан составлены протоколы об административном правонарушении. Если выяснится, что они задержаны за такое не впервые, им грозит уголовная ответственность.