Под Саткой водитель погиб в лобовом ДТП на трассе

Еще два человека госпитализированы с травмами

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Смертельное ДТП произошло вечером 29 ноября на 12-м километре автодороги Сатка — Бакал. 38-летний мужчина за рулем автомобиля ВИС выехал на встречную полосу и столкнулся с «Мицубиси Каризма», сообщили в Госавтоинспекции.

Водитель ВИС от полученных травм скончался на месте происшествия. 63-летний водитель и 62-летняя пассажирка «Мицубиси» получили травмы, их госпитализировали.

«На данный момент установлено, что все участники происшествия — жители Саткинского района. Водитель автомобиля ВИС имел водительский стаж с 2007 года, за последний год к административной ответственности за нарушения ПДД РФ привлекался три раза», — сообщили в отделении пропаганды БДД УГИБДД по Челябинской области.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.