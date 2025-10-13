Под Саткой водитель погиб при обгоне в запрещенном месте

Мужчина пытался опередить другую машину на спуске

В Саткинском районе устанавливают обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия. Авария произошла 12 октября около 21:40 на 272‑м километре автодороги «Бирск — Тастуба — Сатка», сообщает Госавтоинспекция региона.

По предварительной информации, 65-летний водитель автомобиля «ВАЗ‑21140» при движении на спуске в зоне, где обгон запрещен, предпринял попытку опередить другое транспортное средство. В результате мужчина не справился с управлением, выехал на правую обочину, а затем съехал в левый кювет, где автомобиль опрокинулся.

Мужчина от полученных травм скончался на месте до приезда медиков. По факту ДТП проводится проверка.