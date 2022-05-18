Под Саткой четыре человека пострадали в столкновении кроссовера и легковушки

ДТП произошло на мокрой трассе

На участке федеральной трассы М-5 «Урал» в Саткинском районе вечером 18 мая произошло ДТП. Автомобиль Лада Калина столкнулся с кроссовером китайского производства Грейт Вол. По данным ГУ МВД Челябинской области, в аварии пострадали четыре человека. Причины происшествия устанавливаются. Очевидцы передали Первому областному информагентству, что авария произошла на мокром участке трассы.

За рулем отечественной Лады был 35-летний водитель, китайским кроссовером управлял 44-летний водитель. Известно, что с обеих машин в аварии пострадали четыре человека. Характер травм не уточняется. На месте работают ГИБДД и службы спасения. Причины ДТП устанавливаются.

Очевидцы сообщают, что в этом районе прошел дождь, на трассе скопились лужи. Авария произошла на повороте на ж/д вокзал Сулеи, на участке трассы Бирск — Тастуба — Сатка.

Это не единственное ДТП за сегодняшний день в Саткинском районе. Несколько автомобилей столкнулись вблизи Сатки, очевидцы сообщают, что ДТП произошло из-за пьяного водителя одного из пострадавших авто. На месте работали спасатели, именно им удалось распилить одну из машин, чтобы достать пострадавших.