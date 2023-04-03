Под Озерском водитель УАЗа насмерть сбил пешехода

Также под колеса авто попал еще один мужчина

На 10-м километре автодороги Озерск — Метлино 46-летний водитель УАЗа сбил двух пешеходов, идущих по проезжей части в попутном направлении. Один из пострадавших скончался на месте. Об этом сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

«После аварии 30-летний мужчина погиб на месте, 33-летний пешеход госпитализирован с переломом левой руки», — уточнили в Госавтоинспекции.

Выясняются все обстоятельства ДТП. Вероятно, на одежде пешеходов не было светоотражающих элементов и водитель не заметил людей в темноте.