Под Новый год многодетная семья в Кыштыме осталась без жилья из-за пожара

Это уже третье подобное ЧП в районе за неделю

Утром 30 декабря на улице Сергеевой загорелся деревянный частный дом. Без крыши над головой осталась многодетная семья. Это третий пожар в этом районе за прошедшую неделю, сообщает «Кыштымский рабочий» со ссылкой на ПСЧ № 38.



Когда начался пожар, дома был только хозяин дома, мужчина 34-лет — он успел выбежать. С огнем боролись 13 пожарных. Площадь пожара составила 144 квадратных метра.

Причины пожара выясняются. По предварительным данным в доме загорелась проводка.

Отметим, 27 декабря в том же районе сгорело два жилых дома на улице Мамина-Сибиряка. На следующий день, 28 декабря, сгорел дом на 2-й Дачной, там без жилья осталась семья с двумя детьми. Глава семьи находится в больнице с ожогами лица и рук, кыштымцы собирают для детей и супругов помощь.