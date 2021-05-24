Под Миассом в тройном ДТП погиб водитель фуры

Медики почти сутки боролись за жизнь мужчины

21 мая на трассе М5 под Миассом произошло столкновение трех грузовых автомобилей. В результате ДТП скончался водитель одной из фур. Подробнее об аварии рассказали в пресс-службе ГИБДД отдела МВД России по городу Миассу.

ДТП произошло в минувшую пятницу в 22:10 на 1787-м километре автодороги Москва — Челябинск. Автомобиль «Скания», за рулем которого находился мужчина 1954 года рождения, на высокой скорости въехал в стоящий на обочине КамАЗ. От удара автомобиль вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с движущимся на него грузовиком «Мерседес Бенц Актрос».

«В результате ДТП водитель 1954 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован, впоследствии в течение суток скончался в больнице»,— уточнили в ведомстве.

Водители КамАЗа и «Мерседеса» — мужчины 1978 и 1976 годов рождения — не пострадали.

На данный момент проводится необходимая проверка.