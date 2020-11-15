Под Миассом в тройном ДТП погиб мужчина

Ещё два человека пострадали и госпитализированы.

Накануне вечером около Миасса Челябинской области произошло смертельное ДТП. Ещё несколько человек госпитализированы с травмами. Подробнее об инциденте сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области.

Авария произошла 14 ноября около 19:00 на 22 километре автодороги Миасс — Златоуст. По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля «Пежо-407» решил обогнать движущийся впереди него автомобиль, но не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Лада Калина», а затем влетел в «Ауди А6».

«В результате ДТП водитель автомобиля „Калина“ — мужчина, 1984 года рождения — от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель „Пежо“ и пассажир „Калины“ — женщина — госпитализированы»,— сообщили в ведомстве.

По факту аварии проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.