Под Миассом «Тойота» вылетела в кювет и протаранила дерево

Водитель и пассажир иномарки получили серьезные травмы

В пяти километрах от Миасса водитель «Тойота-Королла» не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в дерево. В результате ДТП пострадали сам автомобилист и его пассажир. Об этом в среду, 25 августа, сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

Авария произошла утром на автодороге Миасс — Златоуст.

«Прибывшие на место происшествия спасатели Миасского отряда отключили АКБ и с использованием спинального щита оказали помощь в транспортировке одного из пострадавших до кареты скорой медицинской помощи», — рассказали в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

Обстоятельства произошедшего установят сотрудники ГИБДД.