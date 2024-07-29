Под Миассом спасатели эвакуировали заблудившихся грибников

Семья из трех человек не нашла дорогу домой

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В трех километрах от поселка Урал-Дача спасатели нашли в лесу трех заблудившихся грибников, рассказали в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Семья так увлеклась сбором грибов, что к вечеру потеряла ориентир и не нашла дорогу к дому. Пришлось звонить в 112.

«В ходе поиска спасатели поддерживали связь с пострадавшими по телефону и вскоре обнаружили заблудившихся в лесу. Двух мужчин и женщину эвакуировали из труднодоступной местности, медицинская помощь им не потребовалась», — рассказали в областной ПСС.