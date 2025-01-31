В поселке Ленинск под Миассом 13-летняя девочка и 12-летний мальчик избили одноклассницу, совершили действия сексуального характера и записали происходящее на камеру. Об этом корреспондентам ИА «Первое областное» сообщил собственный источник.
Видео быстро распространилось, дошло и до родителей, и до администрации школы.
«Сотрудниками ОМВД России по городу Миассу по обстоятельствам событий проведен весь комплекс мероприятий по установлению объективной картины произошедшего, проведены опросы всех участников, законных представителей, а также работников учебного заведения. Подростки, причастные к инциденту, будут поставлены на профилактический учет в ПДН», — прокомментировали в ГУ МВД по Челябинской области.
Уголовное дело расследуется в СУ СКР по региону. В ведомстве от комментариев воздержались.
Потерпевшей окажут психологическую помощь.