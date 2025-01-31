Под Миассом подростков подозревают в совращении одноклассницы

Возбуждено уголовное дело

В поселке Ленинск под Миассом 13-летняя девочка и 12-летний мальчик избили одноклассницу, совершили действия сексуального характера и записали происходящее на камеру. Об этом корреспондентам ИА «Первое областное» сообщил собственный источник.

Видео быстро распространилось, дошло и до родителей, и до администрации школы.

«Сотрудниками ОМВД России по городу Миассу по обстоятельствам событий проведен весь комплекс мероприятий по установлению объективной картины произошедшего, проведены опросы всех участников, законных представителей, а также работников учебного заведения. Подростки, причастные к инциденту, будут поставлены на профилактический учет в ПДН», — прокомментировали в ГУ МВД по Челябинской области.

Уголовное дело расследуется в СУ СКР по региону. В ведомстве от комментариев воздержались.

Потерпевшей окажут психологическую помощь.