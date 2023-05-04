Под Миассом ночью горели территории Ильменского заповедника

Огонь подбирался к жилым домам

На обширной территории вокруг Миасса в Челябинской области вечером 3 мая полыхали пожары. Огонь распространился за поселком Андреевка, вдоль Окружной дороги, захватил территорию Ильменского заповедника, пошел по Ильменскому хребту. Гарь и запах дыма особенно чувствовали жители Машгородка.



Причины пожара не установлены. Уже к полуночи сотрудникам Миасского пожарно-спасательного гарнизона удалось потушить ландшафтные пожары и не допустить возгорания садовых обществ «Ильмены», «Маяк». На помощь огнеборцам из Миасса прибыли пожарные машины из Чебаркуля.



Сотрудники управления ГОЧС по Миассу просят местных жителей сообщать обо всех видах транспорта, въезжающих или выезжающих из леса. А представители МЧС Челябинской области напоминают, что на территории региона действует особый противопожарный режим.



Напомним, буквально 29 апреля на территории Ильменского заповедника уже был пожар. Огонь уничтожил 20 гектаров леса.

