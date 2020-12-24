Под Миассом насмерть разбился 19-летний водитель

В больницу доставили 15-летнего пассажира авто

ДТП произошло вечером 23 декабря на 14-м километре автодороги Миасс — Златоуст. «Лада Калина», за рулем которой находился 19-летний молодой человек, съехала за пределы дороги и врезалась в деревья.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель от полученных травм скончался на месте происшествия, его пассажир, 15-летняя девочка, получила травмы, госпитализирована. По факту происшествия сотрудниками полиции проводится проверка», — прокомментировали в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области.

Установлено, что молодые люди жили в Миассе и ехали в Златоуст. Водитель имел стаж вождения один год.