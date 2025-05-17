Под Миассом мотоциклист погиб после столкновения с Nissan

Водитель двухколесного транспорта был в шлеме

Сегодня, 17 мая, утром на 8 километре трассы Черновское — Устиново — граница Башкортостана произошло смертельное ДТП, сообщили в областной ГАИ.

Установлено, что 31-летний водитель автомобиля Nissan поворачивал налево, когда в него врезался мотоцикл Yamaha, которым управлял 53-летний мужчина. В результате водитель двухколесного транспорта погиб на месте ДТП.

По факту аварии проводится проверка.

Напомним, в минувшую пятницу в Аше 71-летний водитель Changan врезался в мопед, которым управлял 43-летний мужчина. Последний скончался от полученных травм.