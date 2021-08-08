Под Миассом иномарка врезалась в газовую трубу в результате ДТП

Водитель автомобиля хотел совершить обгон, но врезался в другую машину и съехал в кювет

Накануне днем, 7 августа, под Миассом столкнулись два автомобиля. От удара одна из машин врезалась в газовую трубу, рассказали очевидцы в одном из сообществ в социальной сети «Вконтакте».

«Там один на парковку повернул, за ним стояло несколько машин, а этот обгонял, вот и влетел на огромной скорости в того, кто поворачивал, его выбросило в кювет...»,— написала пользователь Ксения Зазнобина.

«Главное, чтобы газ не рванул»,— добавил Игорь Кислянский.

Также очевидцы уточнили, что на место ДТП помимо ГИБДД прибыли сотрудники газовой службы.

В пресс-службе отдела ГИБДД ОМВД России по городу Миассу Челябинской области уточнили, что авария произошла в 14:40 в поселке Тургояк в районе дома № 5 по улице Туристов.

«Произошло столкновение двух автомобилей: „Форд Фокус“ под управлением водителя, 2002 года рождения, и „Ниссан Кашкай“ под управлением водителя, 1971 года рождения. В результате ДТП автомобили получили механические повреждения»,— сообщили в ведомстве.

Водители машин не пострадали. Сотрудники ГИБДД проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.