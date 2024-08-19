Под Миассом две женщины отправились в лес за грибами и заблудились

Спасатели нашли пострадавших уже в сумерках

В минувшие выходные две жительницы Миасса на автомобиле отправились в незнакомый лес за опятами и не смогли найти дорогу назад, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Пострадавшие не учли, что в лесу после обильных осадков образовалось много заболоченных участков. Женщины по кругу блуждали по болотам и бурелому и в итоге вызвали спасателей.

«По полученной геолокации спасатели оперативно завершили поиск. Уже в сумерках, спустя два часа с момента поступления сообщения, пострадавшие были эвакуированы из труднодоступной местности к личному автомобилю», — рассказали в областной ПСС.

В поисках грибов женщины вышли к Ильменскому заповеднику. Напомним, на его территории запрещен сбор даров природы.