В минувшие выходные две жительницы Миасса на автомобиле отправились в незнакомый лес за опятами и не смогли найти дорогу назад, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.
Пострадавшие не учли, что в лесу после обильных осадков образовалось много заболоченных участков. Женщины по кругу блуждали по болотам и бурелому и в итоге вызвали спасателей.
«По полученной геолокации спасатели оперативно завершили поиск. Уже в сумерках, спустя два часа с момента поступления сообщения, пострадавшие были эвакуированы из труднодоступной местности к личному автомобилю», — рассказали в областной ПСС.
В поисках грибов женщины вышли к Ильменскому заповеднику. Напомним, на его территории запрещен сбор даров природы.