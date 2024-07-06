Под Миассом автомобилист насмерть сбил пешехода

Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте

Поздно вечером 5 июля на трассе М-5 под Миассом произошло смертельное ДТП, сообщили в областной Госавтоинспекции.

В 23:10 на 1780 километре автодороги 50-летний водитель автомобиля «Сузуки Гранд Витара» сбил мужчину, перебегавшего дорогу в неположенном месте. В результате пешеход скончался. Его личность устанавливается.

По данным Госавтоинспекции, на одежде мужчины не было световозвращающих элементов, без которых автомобилистам непросто увидеть пешеходов в темноте.

По факту аварии проводится проверка.

Вечером 5 июля авария с пострадавшими произошла в Челябинске. Водитель «Пежо» наехал на коляску с двумя детьми, которую их мать катила перед собой, переходя дорогу по пешеходному переходу. Малышей увезли в больницу.