Под Магнитогорском водитель-бесправник на Mitsubishi устроил ДТП с пострадавшими

Мужчина привлекался к уголовной ответственности за вождение в пьяном виде

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

На 13-м километре автодороги «Обход Магнитогорска» 21-летний водитель Mitsubishi не справился с управлением, съехал с дороги, после чего автомобиль перевернулся и загорелся, сообщили в Госавтоинспекции по Челябинской области.

В момент переворота из салона вылетели водитель и три пассажира — 19-летняя девушка, 18-летний и 20-летний парни. Все участники аварии получили травмы и были госпитализированы.

«Водитель уже привлекался шесть раз к административной ответственности за нарушения ПДД, а также за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения в отношении него два раза возбуждались дела по статье 264.1 УК РФ», — рассказали в УГИБДД по региону.

Также у водителя не было прав на управление авто и полиса ОСАГО.