Под Магнитогорском в садах дети распяли бродячую собаку и забили ежа

Полиция уже установила участницу событий

Жители поселка Южного в Нагайбакском районе в ужасе: группа подростков устраивает погромы в садах, ломает все на своем пути и издевается над животными. Корреспонденты медиахолдинга «Первый областной» передают: жители боятся, что виновные останутся безнаказанными.

Погромы на участках и в садовых домиках уже не так беспокоят южан, как акты жестокости детей. Дети, по версии местных жителей, повесили котенка, распяли собаку и забили палкой ежика.

В полиции уже дали комментарий на случившееся: с участницей событий работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

«Решается вопрос о принятии мер профилактического воздействия на подростка с целью недопущения противоправных действий в будущем, за совершение которых по достижении предусмотренного законодательством возраста наступает более строгая ответственность», — прокомментировали в главке.

Выяснение обстоятельств стоит на особом контроле у начальника районной полиции. Пока непонятно: одна ли девочка орудует так в садах или группа подростков.